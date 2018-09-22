В вооруженных силах Ирана связали теракт в Ахвазе с США и Израилем

ТАСС, 22 сентября. Террористы, совершившие в субботу атаку во время военного парада в иранском городе Ахваз (административный центр провинции Хузестан), связаны с США и с израильской службой внешней разведки "Моссад". Такую позицию изложил в субботу агентству IRNA официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

"Эти террористы были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива", - цитирует агентство Reuters высказывание Шекарчи. "Они не являются членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) или других группировок, борющихся с исламской системой Ирана, но они связаны с США и [службой внешней разведки Израиля] "Моссад", - отметил представитель ВС.

Как позднее сообщило агентство Reuters, боевики ИГ взяли на себя ответственность за совершенный теракт.

В результате теракта в Ахвазе, по последним данным, погибли по меньшей мере 24 человека, пострадали еще 53. Огонь по людям открыли четыре человека в военной форме, находившиеся за трибуной. Стрельба продолжалась десять минут. Двое участников атаки были ликвидированы, еще двоих удалось задержать.

По словам представителя Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил Ирана), целью террористов были как военнослужащие, так и мирные жители, которые были приглашены на мероприятие.