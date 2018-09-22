Помпео: КНДР еще представляет ядерную угрозу, хотя ее уровень снизился

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. КНДР все еще представляет ядерную угрозу для всего мира, но за последнее время ее уровень снизился. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью вещательной корпорации Би-би-си . Стенограмму беседы распространил в субботу Госдепартамент.

Журналист также попросил Помпео прокомментировать сообщение Трампа в Twitter . После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном он написал, что Пхеньян "больше не представляет ядерной угрозы". "Президент говорил о том, что риск снижается, что Северная Корея стремилась в кратчайшие сроки усовершенствовать свою ракетную систему и систему вооружений, свою систему ядерного оружия, и что степень риска значительно сократилась в результате усилий, предпринятых этим президентом [Трампом]", - сообщил глава Госдепартамента.

Госсекретарь добавил, что Пхеньян больше не проводит ни ядерных, ни ракетных испытаний. "Для завершения ядерной программы, это скажет вам любой хороший инженер, необходимо проводить испытания, но работа все еще есть", - указал он, говоря о процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

Как напомнил Помпео, когда Дональд Трамп стал президентом США, "мир был ближе к войне с Северной Кореей, чем сегодня". "Это большой шаг вперед", - подчеркнул он.

Журналист спросил Помпео, можно ли сейчас говорить о том, что ядерной угрозы КНДР миру больше нет. "Нет, до сих пор существует угроза. У нас еще есть работа. Но хорошая новость заключается в том, что уровень угрозы понизился по сравнению с тем, каким он был", - пояснил госсекретарь.

"Мы намерены сохранять экономические санкции до тех пор, пока Северная Корея не добьется полной и проверяемой денуклеаризации. Это программа действий, которую сформулировал президент [США Дональд] Трамп, это то, что он согласовал с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном], и мы на пути к достижению этого конечного результата", - отметил Помпео.

Он назвал стратегическим решение Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы. Госсекретарь также считает прогрессом в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова прошедший на этой неделе межкорейский саммит. "Впервые вчера [в четверг] северокорейская партийная газета говорила о денуклеаризации и мирном Корейском полуострове без ядерного оружия", - подчеркнул он.

С 18 по 20 сентября прошел пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам прошедшей встречи в Пхеньяне подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.

Ким Чен Ын надеется в ближайшее время завершить денуклеаризацию страны в обмен на гарантии безопасности со стороны США, отметил также Мун Чжэ Ин.

Прогресс в отношениях между США и КНДР

Уже в интервью CNN Помпео заявил, что Соединенные Штаты добиваются прогресса в своих усилиях по налаживанию отношений с КНДР. Стенограмму беседы также распространил Госдеп.