Леонид Пасечник решил баллотироваться на пост главы ЛНР

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. жителей провозглашенной Луганской народной республики в субботу собрались на митинг в Луганске в поддержку кандидата на должность главы ЛНР Леонида Пасечника на предстоящих 11 ноября выборах.

Основатель проекта "Не забудем, не простим!" Анна Сорока обратилась к Пасечнику с просьбой принять участие в выборах главы ЛНР. Он, в свою очередь, поблагодарил Сороку за предложение и всех участников митинга за поддержку, отметив важность выборов для государственного строительства республики.

"Спасибо вам всем за поддержку и доверие. Конечно, при такой поддержке я буду принимать участие в выборах главы Луганской народной республики, - цитирует его обращение к собравшимся агентство Луганскинформцентр. - Мы вместе победим! Мы будем вместе строить нашу республику, мы сами определим свой путь!".

По данным агентства, в митинге также приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов, представители ветеранских организаций, творческой интеллигенции и молодежи.

Открытость, демократичность и безопасность

Пасечник заявил, что предстоящие выборы будут открытыми, демократичными и безопасными.

"Мы заслужили эти выборы, и мы к ним готовы. Выборы 2018 года будут открытыми, демократичными и безопасными, пройдут в соответствии со всеми международными стандартами, - сказал он. - Я считаю и уверен, вы меня поддержите, - жители Луганской народной республики, жители всего Донбасса должны сами определять свою судьбу. Наш вектор нерушим".

Пасечник также выразил желание продолжать вектор "сближения с братской Россией" и реализовывать программу социально-экономического развития республики до 2023 года. "Мы будем бороться за нашу свободу и отстаивать ее до последнего. Запугать нас террором, запугать нас санкциями не получится", - добавил и. о. главы ЛНР.

Кто зарегистрировался для участия в выборах

В пятницу в ЦИК сообщили о регистрации восьми кандидатов для участия в выборах в ЛНР. Среди самовыдвиженцев - временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, начальник одного из управлений в министерстве культуры Роман Алексин, директор ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонид Держак, директор коммунального предприятия электросетей "Горсовет" Владимир Родионов, научный сотрудник исторического музея Людмила Руснак, а также председатели профсоюзных организаций ЛНР Наталья Сергун, Олег Коваль и Юрий Ряплов. Кроме того, ЦИК зарегистрировал два общественных движения для участия в выборах в Народный совет.

Решение о проведении 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. 6 сентября депутаты Народного совета ЛНР внесли изменения во временный основной закон, переименовав его в конституцию Луганской народной республики и продлив полномочия главы ЛНР и парламентариев с четырех до пяти лет. Эти изменения вступят в силу сразу же после выборов.