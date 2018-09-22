СМИ: финская полиция проводит обыски в помещениях связанной с РФ компании

ХЕЛЬСИНКИ, 22 сентября. /ТАСС/. Финская Центральная криминальная полиция (KRP) проводит в субботу крупную операцию, в рамках которой осуществляет обыски в помещениях связанной с РФ компании, расположенных на территории региона Варсинайс-Суоми. Об этом сообщила в субботу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные полиции.

По ее информации, речь идет о финском акционерном обществе, которое "подозревается в отмывании денег на несколько миллионов евро" и в использовании нелегальной рабочей силы. "Акционерное общество зарегистрировано в Финляндии, но его собственник находится в другой стране ЕС", - цитирует заявление полиции газета. Название компании там не разглашают.

Всего операция проходит в 10 разных точках, в ней участвует сотня человек, в том числе катера, вертолеты и самолеты финской Погранохраны. В ходе нее полиция допросила семь человек, двое из них были задержаны. В KRP отметили, что это граждане нескольких стран.

"Обыски связаны с проводимым совместно с финской Налоговой администрацией предварительным расследованием подозрений в отмывании денег и уклонении от налогов", - указали в KRP.

По сведениям Helsingin Sanomat, обыски осуществляются также в находящихся на материке помещениях компании Airiston Helmi Oy, проход к ним заблокирован, на месте присутствуют полицейские и сотрудники финской Погранохраны. Компания работает в городе Парайнен, ее сферой деятельности является управление недвижимостью. Издание указывает, что у нее много связей с Россией. Так, в частности, компания, по его сведениям, пыталась получить разрешение на место для посадки вертолетов для российских граждан, среди ее руководства ранее были россияне.