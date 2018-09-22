МИД КНР объявил об отмене совместных мероприятий с США в ответ на санкции против РФ

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. МИД КНР объявил об отмене участия Китая в нескольких совместных мероприятиях с Соединенными Штатами в связи с санкциями Вашингтона в отношении китайского военного ведомства за сотрудничество с оборонными предприятиями России. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая .

В частности, Пекин отказался участвовать в симпозиуме, посвященном поддержанию международной безопасности на море, который в ближайшие дни запланирован в США. Кроме того, было объявлено об отмене второй встречи представителей штабов двух стран в рамках китайско-американского межармейского диалога, которая 25-27 сентября должна была состояться в Пекине

21 сентября в ходе представления, сделанного послу США в Пекине Терри Бранстеду, китайская сторона потребовала "исправить ошибку" и отменить санкции. В противном случае, заявили во внешнеполитическом ведомстве, "китайские ВС предпримут ответные меры".

В четверг управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой" (Су-35) в декабре 2017 года. В связи с этим китайские власти сделали Соединенными Штатам Америки "серьезное представление".