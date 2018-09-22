Экс-глава миссии Палестины в США назвал ее закрытие "пулей в сердце" отношений двух стран

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель миссии Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне Хусам Зомлот раскритиковал решение США закрыть представительство в американской столице и заявил о серьезных последствиях, которые будет иметь этот шаг. С таким утверждением он выступил в интервью газете The Washington Post , которое было опубликовано в субботу.

По его словам, закрытие миссии стало "пулей в сердце двусторонних отношений", отметил Зомлот. "То, что совершила эта администрация [США], - политическая, дипломатическая некомпетентность высшего разряда, - отметил он. - И это будет иметь серьезные последствия для отношений, которые мы имеем с администрацией [США]".

Экс-глава миссии рассказал, что американские власти аннулировали действовавшие до 2022 года визы членам его семьи. Они уже покинули страну, по данным газеты. При этом сам дипломат был отозван в Рамаллу еще в мае - сразу после открытия американского посольства в Иерусалиме.

По информации палестинского МИД, президент Палестины Махмуд Аббас собирается подписать указ о назначении Зомлота палестинским эмиссаром в Лондоне.

На минувшей неделе Госдеп объявил о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне. Как указано в заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, решение принято, поскольку организация "не предприняла шагов для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем, а, напротив, ее руководство осудило мирный план США <...> и отказалось сотрудничать в вопросе мирного урегулирования и иным образом".