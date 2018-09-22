Экс-губернатора Донецкой области Таруту выдвинули кандидатом в президенты Украины

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Основа" выдвинула кандидатом на предстоящих выборах президента страны одного из своих основателей, внефракционного депутата Верховной рады, экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруту. Такое решение в субботу принял съезд политической силы.
"По итогам праймериз, 96% участников высказались за участие партии "Основа" в очередных выборах президента Украины, 87% членов партии проголосовали за кандидатуру Таруты", - сообщила пресс-служба.
В ходе своего выступления на съезде Тарута призвал не допустить к власти популистов и коррупционеров. "Нельзя допустить, чтобы к власти снова пришли популисты и коррупционеры из нынешней "злочинной влады" ["преступной власти"], - отметил Тарута. - Они опасны для Украины, они раскалывают страну по языку, вере, истории. А Украину надо "сшивать", нужен национальный компромисс".
Политик уверен, что в стране надо начать развитие экономики, "пока еще Украина не опустела от эмиграции".
О создании своей партии Тарута заявил в начале 2017 года. По его словам, партия "будет, прежде всего, идеологической и не будет "проектом Таруты".
63-летний предприниматель Сергей Тарута является совладельцем корпорации "ИСД", был губернатором Донецкой области со 2 марта по 10 октября 2014 года, депутат Рады VIII созыва. В феврале 2008 года с состоянием $2,65 млрд Тарута занял восьмое место в ТОП-130 богатейших граждан Украины журнала "Фокус". По оценкам Forbes, в 2013 году его состояние составило $597 млн.