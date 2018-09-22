Госдеп: КНДР продолжает пытаться обойти резолюции ООН

В "Хезболлах" заявили, что теракт на параде в Ахвазе стал ответом на победы в Сирии

Представители шиитской партии выразили уверенность, что нападение "не повлияет на моральных дух иранцев и их вооруженных сил, а также на политический курс Тегерана"

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