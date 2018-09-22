В Швейцарии пройдет референдум о продовольственной политике и развитии сети велодорожек

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /ТАСС/. Общенациональный референдум пройдет в воскресенье в Швейцарии, на него вынесены три вопроса. Два из них посвящены продовольственной политике - суверенитету страны в этой сфере и импорту экологически чистых и произведенных с соблюдением этических норм продуктов, а третий - развитию сети велодорожек.

Согласно опросу, проведенному в конце августа - начале сентября Бернским социологическим институтом gfs.bern, на безусловное одобрение граждан может рассчитывать на референдуме только "велосипедная инициатива", которую поддерживают около 70% респондентов. Предлагается закрепить в конституции страны важное значение велодорожек. Статья о необходимости развития сети дорожек для пешеходов была включена в основной закон Швейцарии еще 40 лет назад.

Актуальность "велосипедной темы" для Швейцарии доказана самой жизнью. Сейчас две трети семей в альпийской республике имеют как минимум один велосипед, и популярность этого вида транспорта растет, а электровелосипеды только усилили эту тенденцию. Правительство в качестве аргумента в пользу развития сети велодорог также приводит экологичность велосипедов, отсутствие выбросов углекислого газа.

И, наконец, важный мотив - это экономия: подсчитано, что сейчас около 80% поездок на автобусах и трамваях, а также 50% - на автомобилях, не превышают у швейцарцев 5 км, то есть добраться до места можно на велосипеде.

Чистые продукты обойдутся недешево

Законодательная инициатива "За продукты питания здоровые, экологически чистые и произведенные в соответствии с самыми строгими этическими и социальными стандартами и нормами", вынесенная на референдум, была предложена Партией "зеленых". Она требует внесения изменений в конституцию страны: федеральные власти должны будут следить за тем, чтобы в Швейцарии ассортимент продуктов был качественным и они были произведены по строгим техническим правилам и этическим нормам.

В случае принятия инициативы будет запрещен, в частности, импорт яиц с ферм, на которых практикуется массовое содержание домашней птицы. Под запрет по аналогичным причинам могут попасть также изделия из меха, гусиная печень и лягушачьи лапки.

Правительство и большинство членов парламента Швейцарии высказались против этой инициативы. Они исходят из того, что в стране и так высоки стандарты качества. Кроме того, принятие инициативы неминуемо приведет к росту и без того очень высоких цен на продовольствие - сейчас они существенно выше, чем в странах-соседях.

Согласно последнему опросу gfs.bern, инициатива в течение последних трех-четырех недель сильно утратила поддержку граждан - зафиксировано падение популярности с 78% до 53%, поэтому ее одобрение на предстоящем референдуме отнюдь не гарантировано.

Продовольственный суверенитет

Существенно сократилась с середины августа и общественная поддержка законодательной инициативы "За продовольственный суверенитет" - с 75% до 49%, и размышления швейцарцев о росте цен играют в этом не последнюю роль. Она была внесена профсоюзами и поддержана левыми партиями. Предложена программа из 10 пунктов, предусматривающая обеспечение устойчивого производства местной сельскохозяйственной продукции, без использования генетически модифицированных организмов.

Кроме того, говорится о необходимости создания новых рабочих мест, улучшении условий труда и его достойной оплате. Авторы инициативы добиваются внесения в конституцию статьи о продовольственном суверенитете.

Правительство и большинство членов парламента не поддержали это предложение. По их мнению, оно подорвет конкурентоспособность швейцарского сельского хозяйства и его способность внедрять инновации. Кроме того, под угрозу будет поставлен прогресс, достигнутый в национальном сельскохозяйственном производстве за последние 25 лет.