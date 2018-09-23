Адвокат Трампа заявил, что США добьются свержения правительства Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана, работают и в итоге приведут к революции, результатом которой станет свержение нынешних иранских властей. Об этом он заявил, выступая в субботу на форуме Организации ирано-американских сообществ, которая выступает против правительства в Тегеране, сообщает агентство Reuters.