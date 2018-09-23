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Премьер Японии проведет переговоры с президентом Южной Кореи на следующей неделе

Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ин обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также похищение разведкой КНДР японских граждан

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на следующей неделе проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что встреча пройдет в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщается, что главной темой предстоящих переговоров станет ситуация на Корейском полуострове и проблема японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Абэ также проведет встречу в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что в центре внимания этой встречи будет проблема КНДР, а также экономическое сотрудничество между двумя государствами на фоне давления Вашингтона на Токио, который настаивает на заключении двухстороннего экономического соглашения между странами.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяАбэ, СиндзоТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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