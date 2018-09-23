Премьер Японии проведет переговоры с президентом Южной Кореи на следующей неделе

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на следующей неделе проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что встреча пройдет в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщается, что главной темой предстоящих переговоров станет ситуация на Корейском полуострове и проблема японских граждан, похищенных разведкой КНДР.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе Абэ также проведет встречу в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что в центре внимания этой встречи будет проблема КНДР, а также экономическое сотрудничество между двумя государствами на фоне давления Вашингтона на Токио, который настаивает на заключении двухстороннего экономического соглашения между странами.