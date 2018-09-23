Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь возглавила страну после смерти Чан Дай Куанга

ХАНОЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Данг Тхи Нгок Тхинь возглавила страну вместо скончавшегося в минувшую пятницу президента Чан Дай Куанга.
"В соответствии с конституцией СРВ, временно исполняющей обязанности президента страны назначена вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь", - говорится в распространенном в воскресенье коммюнике Постоянного комитета Национального собрания, являющегося высшим органом законодательной власти во Вьетнаме.
Обязанности главы государства Данг Тхи Нгок Тхинь будет исполнять до тех пор, пока Нацсобрание не изберет нового президента. О том, когда это может произойти, не сообщается.
Пост вице-президента СРВ 59-летняя Данг Тхи Нгок Тхинь, которая ранее была заместителем начальника канцелярии Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), занимает с 2016 года. Она имеет три высших образования. Данг Тхи Нгок Тхинь - бакалавр истории, бакалавр права и магистр политических наук. До перехода на работу в ЦК КПВ она занимала пост заместителя председателя Союза женщин Вьетнама и была секретарем парткома КПВ южной провинции Виньлонг.
Президент СРВ Чан Дай Куанг, возглавлявший страну с 2016 года, скончался 21 сентября на 62-м году жизни. Причиной его смерти стал редкий вид рака крови вирусного происхождения, с которым Чан Дай Куанг боролся на протяжении последнего года.