В Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены пять домов

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Пять домов повреждены в Горловке провозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье сообщил мэр города Иван Приходько.
"ВСУ утром открыли огонь по Горловке. В результате обстрела в поселке Гагарина по адресам: улица Нансена, 13/2, 13, 11, 6 и улица Артиллеристов, 42 повреждены дома. На данный момент обстрел возобновился", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
По данным Приходько, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
Очередная договоренность о режиме прекращения огня и установлении "школьного перемирия" с полуночи 29 августа была достигнута участниками Контактной группы на встрече в Минске. Однако, как сообщили в ДНР, украинские силовики нарушили ее спустя три часа после вступления в силу, обстреляв окрестности Горловки. С начала конфликта в Донбассе стороны более 20 раз договаривались о прекращении огня, наиболее успешным стало перемирие в 2016 году, когда режим тишины продержался в течение шести недель.