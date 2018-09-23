Министр обороны Израиля надеется, что отношения с Россией вернутся к норме

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил в воскресенье надежду, что отношения с Россией удастся урегулировать после кризиса из-за гибели самолета Ил-20 над Средиземным морем. Соответствующее заявление он сделал в интервью израильскому государственному радио Kan , отвечая на вопрос о результатах переговоров в Москве в четверг командующего ВВС еврейского государства Амикама Норкина.

"Я думаю, что ситуация находится под контролем, постоянно ведется диалог, поэтому я верю, что ситуацию удастся урегулировать", - сказал министр. "У нас не будет громкого спора с Россией в СМИ, и мы, конечно, считаем преувеличением то, как эта история преподносится в средствах массовой информации, так как это не отражает уровня наших обсуждений и контактов, которые произошли в последние дни", - добавил он. Делегация израильских военных во главе с Норкиным представила в ходе визита в Москву в четверг российским коллегам свою информацию о том, что причиной гибели российского самолета Ил-20 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.