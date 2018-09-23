{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Глава минобороны Израиля заявил о продолжении действий в Сирии против закрепления Ирана

Авигдор Либерман подчеркнул, что не допустит превращения Сирии в "иранскую передовую базу"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Израиль продолжит действовать, чтобы не позволить Ирану превратить Сирию в передовую базу для атак на еврейское государство. С таким заявлением выступил в воскресенье в интервью израильскому государственному радио Kan министр обороны страны Авигдор Либерман.

"Мы не допустим, чтобы Сирию превратили в иранскую передовую базу для атак против Государства Израиль, мы продолжим действовать, чтобы предупредить это, и у нас есть все пути и все возможности, - сказал он. - Мы действовали и действуем с осмотрительностью и ответственностью, и только в тех случаях, когда у нас нет другого выбора". "Так что ничего не изменилось и не изменится [в отношении израильских действий в Сирии]", - добавил министр.

"Сейчас не эпоха свободы действий, но выбора нет, мы видим угрозу для жизненных интересов Государства Израиль", - продолжил он.

Теги
ИранСирияКризис в СирииИзраиль
Роухани заявил, что США не достигнут своих целей в Иране
Президент Ирана также обвинил Вашингтон в поддержке наемников на территории страны
Читать полностью