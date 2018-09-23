Глава минобороны Израиля заявил о продолжении действий в Сирии против закрепления Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Израиль продолжит действовать, чтобы не позволить Ирану превратить Сирию в передовую базу для атак на еврейское государство. С таким заявлением выступил в воскресенье в интервью израильскому государственному радио Kan министр обороны страны Авигдор Либерман.
"Мы не допустим, чтобы Сирию превратили в иранскую передовую базу для атак против Государства Израиль, мы продолжим действовать, чтобы предупредить это, и у нас есть все пути и все возможности, - сказал он. - Мы действовали и действуем с осмотрительностью и ответственностью, и только в тех случаях, когда у нас нет другого выбора". "Так что ничего не изменилось и не изменится [в отношении израильских действий в Сирии]", - добавил министр.
"Сейчас не эпоха свободы действий, но выбора нет, мы видим угрозу для жизненных интересов Государства Израиль", - продолжил он.