В ДНР сообщили о ранении двух мирных жителей при обстреле украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Два жителя села Саханка в провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили ранение в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 10:50 Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Саханка. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя", - говорится в сообщении.
Пострадавшие получили множественные осколочные ранения.
Очередная договоренность о режиме прекращения огня и установлении "школьного перемирия" с полуночи 29 августа была достигнута участниками Контактной группы на встрече в Минске. Однако, как сообщили в ДНР, украинские силовики нарушили ее спустя три часа после вступления в силу, обстреляв окрестности Горловки. С начала конфликта в Донбассе стороны более 20 раз договаривались о прекращении огня, наиболее успешным стало перемирие в 2016 году, когда режим тишины продержался в течение шести недель.