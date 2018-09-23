Роухани заявил, что США не достигнут своих целей в Иране

ТАСС, 23 сентября. Власти Ирана готовы противостоять любым действиям со стороны США, чтобы помешать им достичь своих целей в этой исламской республике. Об этом президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье перед вылетом из Тегерана в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы исполнительной власти страны.
"Американцы никогда не достигнут своих целей в Иране в отношении иранского народа, и правительство готово противостоять любым действиям со стороны США, и американцы будут сожалеть об этом", - сказал Роухани, отметив, что Соединенные Штаты используют ООН для своих собственных выгод.
Роухани также заявил, что теракт в Ахвазе в субботу совершили иностранные наемники. "Мы знаем исполнителей и инструкторов, и, без сомнения, Иран не оставит без внимания это кровопролитие".
Кроме того, он заявил, что те, кто неоднократно говорил о защите прав человека в мире, должны нести ответственность за подобные преступления. "Именно Америка поддерживает эти небольшие наемнические страны в регионе. Это американцы провоцируют их. Именно американцы предоставляют им необходимые вещи для совершения таких преступлений", - сказал иранский президент.
В субботу во время военного парада в иранском городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной, не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, мероприятия высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. По данным агентства IRNA, Роухани во вторник выступит с речью на Генассмаблее ООН. Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, глава администрации президента Махмуд Ваези и заместитель по политическим вопросам администрации президента Маджид Тахт-Раванчи сопровождают президента в поездке, информирует IRNA.