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AFP: не менее 16 человек погибли в результате нападения исламистов в ДР Конго

Еще восемь получили ранения

ТАСС, 23 сентября. По меньшей мере 16 человек были убиты в результате нападения боевиков в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в медицинских службах.

По его данным, среди погибших - 12 мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения.

За атакой, предположительно, стоят повстанцы из исламистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС), в состав которой входят угандийские религиозные фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из ДРК.

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Конго (ДРК)
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