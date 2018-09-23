FT: 86% членов Лейбористской партии Британии выступают за повторный референдум по Brexit

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Проведение повторного референдума по вопросу о выходе Соединенного Королевства из ЕС поддерживают 86% членов британской Лейбористкой партии, опрошенных социологической службой YouGov. Об этом сообщила в воскресенье газета Financial Times (FT), подчеркивая, что это усиливает давление на ранее отвергавшего данную идею лидера партии Джереми Корбина в преддверии ежегодного съезда лейбористов.

В опросе YouGov участвовали 1054 члена партии, при этом против идеи проведения повторного референдума высказались только 8% опрошенных, пишет газета. 91% респондентов высказали мнение, что выход из ЕС "навредит экономике" Великобритании, кроме того, 90% участников опроса предположили, что переговоры с Брюсселем по условиям Brexit закончатся невыгодно для Лондона.

Как отмечает издание, вопрос о проведении второго референдума будет обсуждаться на начинающейся в воскресенье конференции оппозиционной партии в Ливерпуле. В интервью Sunday Mirror Корбин отметил, что готов поддержать проведение второго референдума при условии, что за такой шаг выступит большинство участников съезда, если вопрос будет поставлен на голосование.

"Я буду придерживаться решений конференции, но я не призываю к повторному референдуму. Надеюсь, мы сойдемся на том, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет проведение [досрочных] всеобщих выборов, - сказал политик, отвечая на вопрос о позиции партии по этому вопросу. - Тем не менее, я был избран на свой пост, чтобы защищать интересы членов партии. Таким образом, если на конференции будет принято решение [добиваться повторного референдума], я не отступлю от него и буду действовать соответствующим образом".

Лейбористы первоначально выступали против Brexit, однако теперь поддерживают его мягкий вариант. Такой сценарий Brexit должен соответствовать ряду озвученных партией условий: обеспечивать крепкое сотрудничество с ЕС в будущем, давать Великобритании те же преимущества, которые она имеет сегодня как участник единого рынка, полностью соответствовать интересам национальной безопасности и т. д. В последнее время партия заявляет о готовности в случае своего прихода к власти рассмотреть все имеющиеся варианты вплоть до проведения повторного референдума, от чего решительно отказывается правительство Терезы Мэй.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленный правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.