ЦИК Грузии зарегистрировал 25 кандидатов в президенты

ТБИЛИСИ, 23 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии завершила регистрацию кандидатов на пост президента страны на предстоящих 28 октября очередных выборах главы государства. На этот пост претендуют 25 человек, сообщил в воскресенье ЦИК страны.

"ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты, регистрацию прошли 25 кандидатов, из них 19 представлены политическими партиями, 6 - инициативными группами", - сообщили в ЦИК. По данным комиссии, "всего в ЦИК поступило 46 заявок на регистрацию в качестве кандидата в президенты, из них 20 от политических партий и 26 - от инициативных групп".

Как сообщила комиссия, "ЦИК отказал 19 инициативным группам в регистрации выдвинутых ими кандидатов, так как они не представили списки сторонников (около 26 тыс. избирателей - прим.ТАСС) в установленный законом срок". "Еще одной инициативной группе было отказано в регистрации кандидата из-за того, что она не устранила недостатки в документации, а одной политической партии было отказано в регистрации кандидата из-за того, что эта партия не была зарегистрирована в министерстве юстиции", - сообщил ЦИК.

Представители комиссии пояснили журналистам, что до 16 октября зарегистрированные кандидаты в президенты имеют право письменно обратиться в ЦИК с просьбой о снятии своей кандидатуры с выборов, по истечении этого срока все кандидаты будут внесены в избирательные бюллетени.

Среди зарегистрированных кандидатов в президенты - независимый кандидат, бывшая глава МИД (2004-2005) Саломе Зурабишвили, экс-глава МИД (2008-2012) Григол Вашадзе - кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД - партия сторонников Михаила Саакашвили - прим. ТАСС) и девяти партий - союзников ЕНД, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе (председатель парламента в 2008-2012 годах), лидер партии "Движение строительства" Давид Усупашвили, занимавший должность председателя парламента в 2012-2016 годах.

Правящая партия "Грузинская мечта" 9 сентября заявила, что решила поддержать независимого кандидата Зурабишвили, напомнив, что своего кандидата в президенты выдвигать не будет. Действующий президент Георгий Маргвелашвили 31 августа заявил, что не будет вновь баллотироваться на выборах. 8 сентября бывший председатель парламента, в последние годы руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила, что "на данном этапе не видит смысла участвовать в выборах в ранге кандидата в президенты", отметив, что ее партия "уже сейчас начнет подготовку к выборам в парламент (они намечены на осень 2020 года) с целью создания такой политической силы, которая сможет одержать победу на выборах и осуществить мирную смену власти".

Выборы президента

Выборы 28 октября будут последними, когда президента Грузии будут избирать путем прямого голосования: в соответствии с новой редакцией конституции, принятой в марте текущего года, с 2024 года упраздняются прямые выборы президента, его будет выбирать избирательная коллегия из 300 делегатов (150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти). 28 октября президент будет избран на шесть лет, а с 2024 года срок президентского мандата, как и раньше, будет составлять 5 лет. В соответствии с изменениями в конституции, принятыми в 2010 году и вступившими в силу с 2013 года, расширены полномочия премьер-министра и сокращены полномочия президента, но последний остается главой государства и верховным главнокомандующим ВС.

13 сентября премьер-министр Мамука Бахтадзе заверил находившегося в тот день в Тбилиси генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, что правительство Грузии "обеспечит проведение президентских выборов в свободной, справедливой и прозрачной обстановке".