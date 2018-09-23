Посольство Израиля не комментирует заявление Минобороны РФ по Ил-20

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Посольство Израиля в Москве не комментирует заявление Минобороны РФ о том, что ответственность за гибель российского самолета Ил-20 в Сирии полностью лежит на израильских ВВС. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель дипмиссии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в воскресенье на брифинге, что вина за гибель Ил-20 в Сирии 17 сентября целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь.