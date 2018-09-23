Великобритания намерена настаивать на своих предложениях по Brexit

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Великобритания считает свои предложения по будущим отношениям с ЕС наиболее серьезной базой для переговоров и не намерена от них отказываться, так как не видит им альтернативы. Об этом заявил в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, потребовавший от Брюсселя большего уважения к Лондону в процессе переговоров по Brexit.

Рааб назвал недопустимыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинившего во лжи британских политиков, которые обещали избирателям легкий процесс выхода из ЕС. "Считаю, что такие высказывания нельзя назвать примером государственной мудрости или дружелюбия, особенно учитывая, что они были сделаны на саммите", - заявил он.

При этом министр выразил готовность скорректировать в некоторых моментах британскую позицию, подчеркнув, что для этого у Лондона должно быть более четкое представление о том, чего именно в Брюсселе хотят добиться в итоге переговоров. "Нам нужно не нервничать, оставаться спокойными и продолжать вести переговоры с благими намерениями, - сказал он. - ЕС должен более ясно выражать свои приоритеты, а не отвергать категорически британские предложения экономического партнерства. Нам нужно четкое понимание того, в чем заключается критика, чтобы понимать, каким образом калибровать наши предложения, чтобы они отвечали их интересам и снимали их обеспокоенность (ЕС)".

"Мы будем оказывать реальное давление на ЕС с тем, чтобы они относились к нам с уважением, - добавил он. - Мы не позволим, чтобы нам указывали, что делать".

"На столе для переговоров нет никаких других вызывающих доверие альтернативных вариантов [выстраивания отношений после Brexit]", - сказал он. Министр напомнил, что в июле этого года британское правительство опубликовало так называемую Белую книгу, в которой изложило план формирования отношений с Европейским союзом. По его словам, в документе содержатся "серьезные предложения, которые занимают сотни страниц и покрывают все сферы - от торговли до безопасности". "Мы не будем перелетать с одного плана на другой, словно дипломатическая бабочка, в этом мы будем непоколебимы", - подчеркнул Рааб.

При этом министр обвинил Брюссель в неуважении к выбору народа, усмотрев в этом причины роста популизма в Европе. "У ЕС есть привычка относиться с пренебрежением к результатам демократического голосования на референдумах, как в этой стране, так и применительно к другим странам Евросоюза", - сказал Рааб. По его словам, подобный подход ведет "к росту уровня экстремизма, популярности маргинальных политиков", что "подливает масла в огонь популизма в Европе".

При этом министр отверг возможность проведения в ближайшее время в Соединенном Королевстве досрочных выборов, о которых в последнее время пишут британские газеты в свете недовольства среди членов правящей Консервативной партии той политикой по Brexit, которую проводит премьер-министр Тереза Мэй. "Это курам на смех, этого не произойдет", - сказал Рааб.

Переговоры в тупике

Вернувшись в Великобританию после завершения внеочередного саммита ЕС в Зальцбурге, Мэй выступила в пятницу с заявлением, в котором дала понять, что власти европейского сообщества отвергли британские предложения по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Она констатировала, что переговоры между Лондоном и Брюсселем находятся в тупике, и что она считает недопустимым поведение руководства ЕС, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений. Мэй также предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет.

Это заявление премьера последовало после того, как по завершении форума в Зальцбурге британские издания выступили с критикой Мэй, указав на ряд просчетов британского правительства при подготовке к саммиту ЕС, который был назван провальным для главы кабмина. По мнению аналитиков, неспособность британского премьера убедить европейских коллег принять предложение Лондона по Brexit ослабило позиции Мэй перед конференцией правящей Консервативной партии, которая должна начаться 30 сентября.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.