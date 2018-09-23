Глава МИД ФРГ: партнеры США в ЕС узнают о некоторых решениях Белого дома из Twitter

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил об изменении коммуникационной политики между США и европейскими странами.

"Мы узнаем о некоторых решениях [США] в Twitter, - заметил Маас в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA. "Иногда у меня создается впечатление, что и в США узнают о решениях Белого дома через Twitter. Это меняет сотрудничество", - добавил министр.

Маас указал на то, что раньше по важным вопросам между Вашингтоном и европейскими партнерами всегда проводились консультации. "Решения принимались при тесном согласовании на всех уровнях. Сейчас этого все меньше", - констатировал он.

Одновременно Маас высказал мнение, что отношения между Европой и США переживают структурные изменения, которые должны учитывать власти Германии и все европейские страны. "Многие полагают, что [президента США Дональда] Трампа можно пересидеть и что после него все будет как и прежде. Я считаю это ошибочной оценкой", - написал министр в воскресенье в Twitter. "В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения, и мы, в Германии и прежде всего в Европе, должны подготовиться к ним со стратегической точки зрения", - подытожил глава МИД ФРГ.