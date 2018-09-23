СМИ: китайская армия внедряет мобильное приложение для контроля за военнослужащими

ПЕКИН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китайская армия начала мониторинг гаджетов военнослужащих с помощью специального приложения. Цель подобной меры - предотвратить распространение нежелательной информации среди солдат и офицеров НОАК и контролировать уровень их политической лояльности. Мера нацелена также на борьбу со шпионажем в рядах вооруженных сил страны, сообщает в воскресенье газета Global Times.

С этой целью, пишет издание, личному составу ВС предписано загрузить на мобильные телефоны специальную программу, разработанную базирующейся в Пекине компанией Zhizhangyi Technology. Программа, согласно ее проспекту, "будучи установленной на солдатских мобильных телефонах, сразу же выявляет чувствительные слова и веб-сайты". Для предотвращения влияния вредоносного контента на военнослужащих программа также в состоянии собирать информацию о самих пользователях.

"Накопленные данные, включая историю использования браузера, контакты и переписку пользователя, позволяют анализировать его поведение, социальное окружение и интересы", - отмечает издание. "Кроме анализа социального и психологического облика отдельного солдата, система позволяет отнести его к группе высокого риска, которую, в свою очередь, можно подвергнуть политической обработке", - приводит газета выдержку из проспекта фирмы.

"Солдаты могут быть легко вовлечены в онлайновые порочные сети, например, распространяющие азартные игры и порнографию. Политически некорректная информация также может отравить умы военнослужащих, что может меть серьезные последствия", - рассказал газете старший специалист по маркетингу компании Чжоу Лин. На данный момент, отметил он, компания уже сотрудничает с более чем сотней структур в сухопутных войсках, ВМС и ВВС НОАК, а ее ПО уже установлено на более чем 500 тыс. мобильных девайсов в ВС.

Угроза национальной безопасности

"Эта аналитика помогает армии принять меры предосторожности и защитить умы солдат, которые подвержены опасности разложения", - заявил Чжоу Лин. По его словам, "ненадлежащее использование мобильных девайсов в армии представляет серьезную опасность, поскольку угрожает национальной безопасности Китая. Должны быть использованы специальные технологии, чтобы предотвратить утечку информации".

"Каждому в казармах в последние годы предложено установить такой софт... Мы твердо поддерживаем подобные технологии, поскольку служба в рядах вооруженных сил предполагает тройную бдительность по сравнению с иными областями", - сказал газете неназванный военный, несущий службу в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Те, кто уклоняется от установки подобного ПО, либо пытаются его обойти, "подвергаются наказанию", добавил он. Например, один солдат из его казармы был переведен на полугодовой испытательный период и оштрафован на 30 тыс. юаней ($4,4 тыс. США), когда был уличен в использовании второго телефона без такого софта.

Ранее в 2016 году НОАК приняла комплексное контрразведывательное программное обеспечение, которое могло устанавливаться на персональные мобильные устройства в армии, чтобы предотвратить утечку военной информации, о чем сообщала газета "Цзефанцзюнь бао". Эта армейская газета в 2017 году также предупредила военнослужащих не использовать мобильный заказ еды и дистанционное определение местоположения при занятии спортом, что также может привести к утечке важной военной информации.

Опасения насчет личной информации

Как признает газета, военнослужащие проявляют обеспокоенность возможностью использования личной информации. Эти опасения постарался развеять профессор Университета национальной обороны НОАК Ли Дагуан. По его мнению, подобная ситуация "маловероятна".

"Такие компании только собирают данные и предоставляют анализ вооруженным силам. ВС являются единственным обладателем этой информации", - сказал он газете. К тому же в армии используются методы кодировки, что делает замкнутыми банки хранения информации, которые нелегко вскрыть.

Есть целый ряд примеров успешного использования частных компаний для обеспечения безопасности киберпространства в армии и защиты оборонных данных, считает профессор исследовательского центра Университета национальной обороны НОАК Лю Линьюй. Об этом он заявил на конференции в ходе Недели кибербезопасности в Китае - 2018, проходившей в Чэнду на этой неделе. На конференции некоторые эксперты сетовали на то, что Китай до сих пор полагается на импортные технологии для защиты своего киберпространства.

"Когда доходит до базовых технологий по защите оборонной информации, нам лучше использовать китайские технологии. Поэтому мы должны поощрять участие частных институтов в этой сфере", - считает Лю Линьюй.