{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Постпред США при ООН назвала уход Асада в отставку "вопросом времени"

При этом Никки Хейли отметила, что Вашингтон не пытается вынудить президента Сирии покинуть свой пост
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли AP Photo/Richard Drew
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
© AP Photo/Richard Drew

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не пытаются вынудить президента Сирии Башара Асада покинуть свой пост, но его уход - "вопрос времени". С таким утверждением выступила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейл в интервью телеканалу CBS.

На эту тему

"Это вопрос времени, когда он [Асад] уйдет", - отметила она, добавив, что Вашингтон не пытается вынудить президента Сирии покинуть свой пост.

Хайли также заявила, что никто в Сирии не хочет вновь применять химическое оружие, потому что угрозы президента США Дональда Трампа принять ответные меры возымели действие. 

По ее словам, США хотят убедиться, что в Сирии "не используется химическое оружие". Она напомнила, что американские власти дважды наносили удары по целям в Сирии в ответ на атаки с применением отравляющих веществ, ответственность за которые возложили на Дамаск.

"Два раза нам бросали вызов в связи с этим, и два раза мы отвечали. Поэтому я думаю, что все на местах [в Сирии]... не хотят снова рисковать с химическим оружием, потому что президент Трамп примет ответные меры", - отметила постпред.

Как заявила Хейли, США в Сирии также ставят себе целью "сокращение влияния Ирана" и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Нам еще нужно немного поработать для сокращения [влияния Ирана]. По поводу разгрома ИГ - мы почти у цели, и это, конечно, будет победой", - считает дипломат.

18 сентября на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что боевики и активисты организации "Белые каски" продолжают готовить провокацию с химическим оружием в зоне деэскалации в Идлибе.

Ракетные удары по Сирии

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

Годом ранее, 7 апреля 2017 года, с американских эсминцев Ross и Porter в Средиземном море было выпущено 59 ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение сирийскими войсками химического оружия 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По мнению США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.

Теги
СШАКатарСирияТурцияВеликобританияФранцияСаудовская АравияАсад, Башар ХафезНебензя, Василий АлексеевичТрамп, ДональдХейли, Никки
Ситуация на Корейском полуострове
Хейли: США не откажутся от санкций в отношении КНДР до ее полной денуклеаризации
До завершения диалога с Пхеньяном еще далеко, отметила постпред США при ООН
Читать полностью