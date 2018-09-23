Постпред США при ООН назвала уход Асада в отставку "вопросом времени"

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не пытаются вынудить президента Сирии Башара Асада покинуть свой пост, но его уход - "вопрос времени". С таким утверждением выступила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейл в интервью телеканалу CBS .

"Это вопрос времени, когда он [Асад] уйдет", - отметила она, добавив, что Вашингтон не пытается вынудить президента Сирии покинуть свой пост.

Хайли также заявила, что никто в Сирии не хочет вновь применять химическое оружие, потому что угрозы президента США Дональда Трампа принять ответные меры возымели действие.

По ее словам, США хотят убедиться, что в Сирии "не используется химическое оружие". Она напомнила, что американские власти дважды наносили удары по целям в Сирии в ответ на атаки с применением отравляющих веществ, ответственность за которые возложили на Дамаск.

"Два раза нам бросали вызов в связи с этим, и два раза мы отвечали. Поэтому я думаю, что все на местах [в Сирии]... не хотят снова рисковать с химическим оружием, потому что президент Трамп примет ответные меры", - отметила постпред.

Как заявила Хейли, США в Сирии также ставят себе целью "сокращение влияния Ирана" и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Нам еще нужно немного поработать для сокращения [влияния Ирана]. По поводу разгрома ИГ - мы почти у цели, и это, конечно, будет победой", - считает дипломат.

18 сентября на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что боевики и активисты организации "Белые каски" продолжают готовить провокацию с химическим оружием в зоне деэскалации в Идлибе.

Ракетные удары по Сирии

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

Годом ранее, 7 апреля 2017 года, с американских эсминцев Ross и Porter в Средиземном море было выпущено 59 ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение сирийскими войсками химического оружия 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По мнению США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.