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Ситуация на Корейском полуострове

Хейли: США не откажутся от санкций в отношении КНДР до ее полной денуклеаризации

До завершения диалога с Пхеньяном еще далеко, отметила постпред США при ООН

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. США не собираются отказываться от санкций в отношении КНДР до завершения процесса денуклеаризации страны. Об этом заявила в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

Она назвала "большим шагом" тот факт, что Пхеньян более не проводит ядерных и ракетных испытаний. Постпред также приветствовала прошедший на этой неделе межкорейский саммит.

Однако, по словам Хейли, США пока еще "находятся далеко от завершения" диалога с Пхеньяном. "Мы хотим сосредоточиться на том, чтобы добиться денуклеаризации, подлежащей верификации", - указала она.

Как отметила дипломат, Вашингтон будет продолжать "соблюдать санкции" в отношении КНДР до ее ядерного разоружения, так как именно ограничительные меры, по мнению Хейли, заставили Пхеньян "сесть за стол" переговоров.

С 18 по 20 сентября прошел пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам прошедшей в среду встречи в Пхеньяне подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене.

Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах. Ким Чен Ын надеется в ближайшее время завершить денуклеаризацию страны в обмен на гарантии безопасности со стороны США, отметил также Мун Чжэ Ин.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнХейли, НиккиМун Чжэ Ин
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