СМИ: в Норвегии по подозрению в шпионаже задержали гражданина РФ

ТАСС, 23 сентября. Россиянин задержан в Норвегии за шпионаж, сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро.

По его сведениям, мужчина задержан предварительно на две недели после того, как был заподозрен в незаконной разведывательной деятельности после участия в семинаре в норвежском парламенте на тему дигитализации, в котором участвовали представители 34 стран.

"Мужчина был задержан в пятницу и предстал перед окружным судом Осло в субботу. Он заключен под стражу на две недели с контролем писем и посещений", - уточнили агентству в норвежской Полиции безопасности.

По сведениям газеты Verdens Gang, задержанному 51 год. Его адвокат сообщила изданию, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что "произошло недопонимание". Адвокат сообщила также, что у мужчины было изъято электронное оборудование, но не стала уточнять, о чем именно идет речь.