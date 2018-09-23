Военные Израиля настаивают, что их истребители не прятались за самолетом Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Военные Израиля продолжают настаивать на том, что истребители ВВС еврейского государства не прятались за российским самолетом и в момент гибели Ил-20 17 сентября уже находились в израильском воздушном пространстве.

Такое утверждение содержится в официальном сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Армии обороны Израиля.

"ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом, а израильские истребители были уже в воздушном пространстве Израиля в момент гибели российского самолета [Ил-20]", - говорится в документе. В израильской армии также утверждают, что 17 сентября "механизм деконфликтизации был задействован в релевантные временные рамки - так же, как это происходило ранее за период его использования [между военными Израиля и РФ] в последние два с половиной года".

Продолжение координации

В Армии Израиля заявили, что продолжение координации по Сирии с российскими военными отвечает интересам обеих стран. "За последние годы координация между армией Израиля и российскими военными доказала свою эффективность, - говорится в сообщении армейской пресс-службы. - Продолжение координации является общим интересом в свете различных региональных проблем".

"Безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, являются одним из ключевых элементов при утверждении любой операции высокопоставленными чиновниками армии и Израиля", - говорится также в сообщении. - Армия обороны Израиля продолжит предпринимать все необходимые меры для достижения этой цели, как это и происходило до настоящего момента". "Результат попадания ракеты сирийских ПВО в российский самолет является серьезным и трагическим, и мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и российскому народу", - добавили в израильской армии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в воскресенье на брифинге, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.