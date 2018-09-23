Помпео не исключил военных мер в случае, если в Сирии будет применено химоружие

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не стал исключать любых ответных мер, включая военных, в случае, если в Сирии будет применено химическое оружие. Глава внешнеполитического ведомства страны заявил об этом в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в воскресенье.

Ему был задан вопрос, исключают ли США военный ответ на возможное применение химоружия в Сирии. "Мы не собираемся исключать ни единой вещи", - сказал госсекретарь.

Отвечая на вопрос, привлекут ли США к ответственности в том числе РФ, если в Сирии будет зафиксировано применение химоружия, Помпео сказал: "Нам придется провести анализ после того, как это произойдет". При этом он выразил надежду, что такого все же не случится. По словам госсекретаря, США "привлекут к ответственности тех, кто нарушит основополагающий принцип", то есть использует химоружие.

Помпео также напомнил, что США ввели санкции в отношении РФ за приписываемую ей причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как подчеркнул госсекретарь, президент США Дональд Трамп "абсолютно серьезен" в своих усилиях добиться того, чтобы использование химического оружия различными государствами "не стало нормой".

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии, заявил, что боевики и активисты организации "Белые каски" продолжают готовить провокацию с химическим оружием в зоне деэскалации в Идлибе.