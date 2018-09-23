Армия Израиля заявила, что продолжит противостоять попыткам Ирана закрепиться в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля продолжит противостоять попыткам Ирана закрепиться в Сирии и будет предотвращать передачу оружия ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". Об этом говорится в распространенном в воскресенье официальном сообщении армейской пресс-службы.

"Армия Израиля продолжит действовать в соответствии с директивами правительства Израиля против непрекращающихся попыток Ирана закрепиться в Сирии и против передачи "Хезболлах" смертоносного точного оружия", - отмечается в коммюнике. По словам израильских военных, инцидент российским самолетом Ил-20 17 сентября "показал, что использование передовых типов вооружений безответственными формированиями существенно подрывает безопасность в регионе и вредит силам, действующим в регионе".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в воскресенье на брифинге, что вина за гибель Ил-20 целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом. Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит 17 сентября ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь.