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Болтон заявил, что США продолжат вводить санкции против Ирана

Эти меры будут предприниматься до тех пор, пока Тегеран не изменит свое поведение на международной арене, отметил помощник президента США по национальной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат вводить новые санкции в отношении Ирана до тех пор, пока он не изменит свое поведение на международной арене. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, выход США из сделки по иранскому атому и возобновление санкционного режима в отношении Тегерана оказало эффект как на Иран, так и на весь регион в целом. "Мы думаем, что подорвали их попытки навязывать свою волю в отношении других стран в регионе", - утверждал Болтон, говоря про иранские власти.

Как напомнил помощник Трампа, дополнительные антииранские ограничительные меры вступят в силу в ноябре и, по его словам, окажут "значительный эффект на экономику и политику в стране". "Именно этого мы и хотим, мы добиваемся глобального изменения в поведении иранского режима, и если они не пойдут на это, то столкнутся с еще большими последствиями, потому что мы найдем, какие еще санкции ввести и какие другие способы оказания максимального давления предпринять", - подчеркнул Болтон.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

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