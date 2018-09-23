Болтон заявил, что США продолжат вводить санкции против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат вводить новые санкции в отношении Ирана до тех пор, пока он не изменит свое поведение на международной арене. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, выход США из сделки по иранскому атому и возобновление санкционного режима в отношении Тегерана оказало эффект как на Иран, так и на весь регион в целом. "Мы думаем, что подорвали их попытки навязывать свою волю в отношении других стран в регионе", - утверждал Болтон, говоря про иранские власти.

Как напомнил помощник Трампа, дополнительные антииранские ограничительные меры вступят в силу в ноябре и, по его словам, окажут "значительный эффект на экономику и политику в стране". "Именно этого мы и хотим, мы добиваемся глобального изменения в поведении иранского режима, и если они не пойдут на это, то столкнутся с еще большими последствиями, потому что мы найдем, какие еще санкции ввести и какие другие способы оказания максимального давления предпринять", - подчеркнул Болтон.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.