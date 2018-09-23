Генконсульство Италии намерено открыть представительство в Дагестане в 2018 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство Италии в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) планирует открыть представительство в Дагестане до конца 2018 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

"Мы от этой идеи не отказались, но намерение такое и желание есть. Как только получим необходимые согласования, будем открывать [представительство], мы предполагаем, что это состоится в ближайшие время, до конца 2018 года", - сказал он.

По словам Лодиджиани, Дагестан привлекателен для открытия нового представительства. "Из Дагестана мы можем обеспечить работу в Калмыкии и Астраханской области, где сейчас работа идет не так интенсивно. Кроме того, это точка на Каспийском море, которой у нас сейчас нет, Дагестан стратегически важен", - отметил генеральный почетный консул.

Ранее власти Дагестана озвучивали открытость республики для сотрудничества с итальянскими партнерами в строительной отрасли, в части строительства гидроэлектростанций, в сфере сельского хозяйства и т. д.