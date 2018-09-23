Хейли заявила, что в администрации США не обсуждает идею отстранения Трампа от власти

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не считает возможным, чтобы кто-либо в американской администрации пытался добиться отстранения главы Белого дома Дональда Трампа от власти по причине профессиональной непригодности. Уверенность в этом дипломат выразила в воскресенье в эфире телеканала ABC.

Как сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники, первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн ранее якобы намекал на то, что он планирует тайно записывать беседы с Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти.

"Я никогда не слышала об этом и не думаю, что это имеет какое-либо отношение к реальности, если говорить о членах кабинета", - отметила в интервью Хейли. Постпред отвечала на вопрос, имеет ли она какое-либо отношение к предполагаемому обсуждению среди членов администрации возможности смещения Трампа с поста президента на основании 25-й поправки Конституции США, то есть по причине недееспособности, в том числе по состоянию здоровья.

По словам Хейли, она посещает Белый дом практически каждую неделю. "Я могу сказать вам, что никто никогда не говорил о 25-й поправке, никто никогда не ставил под вопрос психическое здоровье президента или что-то подобное", - сказала она. Любые предположения на этот счет дипломат назвала абсурдными.

Как утверждала в своем материале The New York Times, Розенстайн еще в прошлом году упоминал возможность тайной записи разговоров с Трампом и смещения его с поста главы государства на основании 25-й поправки Конституции США.

При этом сам Розенстайн оспорил публикацию, заявив, что статья газеты является неточной и некорректной. По словам замминистра юстиции, его личный опыт общения с президентом "не дает оснований для того, чтобы применять 25-ю поправку". Как отметила газета, минюст предоставил ей заявление лица, в присутствии которого Розенстайн говорил о записывающем устройстве. Этот человек признает, что замминистра действительно упоминал об этом, однако выражался саркастически.