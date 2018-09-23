Премьер Норвегии считает поспешными выводы о влиянии ареста россиянина на отношения с РФ

ТАСС, 23 сентября. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о преждевременности любых выводов о значении задержания норвежскими властями россиянина по подозрению в шпионаже для отношений Норвегии и России. Как сообщила газета Verdens Gang, с таким заявлением руководитель правительства выступила в воскресенье.

"Очень рано говорить о том, будет ли это иметь какое-то значение для отношения Норвегии и России, мы должны позволить расследованию идти своим чередом", - сказала она. По ее словам, она обеспокоена тем, что предполагаемая деятельность по добыванию информации могла происходить в стенах парламента. При этом, добавила Сульберг, она "не удивлена, что кто-то фактически делает это", поскольку ранее норвежская разведка заявляла, что, в частности, Россия и Китай будто бы занимаются в Норвегии разведывательной деятельностью.

Глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде отказалась комментировать произошедшее. "Мы не знаем, что произошло. Больше у меня комментариев нет", - сказала она.

Посольство РФ в Норвегии подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту норвежской столицы Осло. Об этом в воскресенье сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook. Как отмечается, задержанному оказывается консульское содействие и защита его прав и интересов. При этом в посольстве считают, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.

По сведениям газеты Verdens Gang , задержанному в Норвегии по подозрению в шпионаже гражданину РФ 51 год. Его адвокат сообщила изданию, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что произошло недоразумение. Адвокат сообщила также, что у мужчины было изъято электронное оборудование, но не стала уточнять, о чем именно идет речь. В свою очередь Норвежское телеграфное бюро сообщило, что задержанный сотрудничает с ведущей следствие полицией.