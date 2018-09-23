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Земан обсудил отношения Запада и России с бывшим советником Трампа

Также в беседе были затронуты перспективы развития ЕС

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан принял в воскресенье занимавшего в прошлом пост главного стратега Белого дома и старшего советника президента США Дональда Трампа американского консервативного политического публициста Стивена Бэннона. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек.

"Господин президент в замке Ланы (загородная резиденция главы государства близ Праги - прим. ТАСС) принял Стивена Бэннона, который попросил его о встрече, - отметил пресс- секретарь. - Стивена Бэннона сопровождал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", выходец из Чехии Петер Быстронь".

Чешский лидер и представители правых политических сил США и Германии обсудили, по словам Иржи Овчачека, отношения Запада с РФ и КНР, а также перспективы развития ЕС.

"Состоялся обмен мнениями о происходящих в Евросоюзе процессах, об отношениях [Запада] с Россией и Китаем. Господин президент подчеркнул, что сейчас ключевым вопросом является борьба с международным терроризмом", - отметил представитель Пражского града.

Стивен Бэннон был советником Дональда Трампа с 20 января по 18 августа 2017 года. Он вышел в отставку из-за разногласий в американской администрации, вызванных состоявшейся в городе Шарлотсвилле 11-12 августа 2017 года политической акцией крайне правых сил в США.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссияКитайТрамп, ДональдБэннон, Стивен
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