СМИ: в Никарагуа один человек погиб при нападении на марш оппозиции

ТАСС, 23 сентября. Участники воскресного марша за освобождение "политических заключенных" в Манагуа, столице Никарагуа, подверглись нападению вооруженных людей. Как сообщила на своем сайте оппозиционная газета Prensa, один человек погиб и несколько получили ранения.
В числе пострадавших оказался журналист Винстон Потосме. Он получил пулевое ранение в левое плечо, его жизнь вне опасности. Ответственность за нападение оппозиция возложила на полувоенные формирования сторонников правительства президента Даниэля Ортеги.
С середины апреля Никарагуа стали сотрясать антиправительственные выступления, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся гибелью людей, Ортега объявил об отмене нововведений, однако на тот момент это не привело к нормализации ситуации. К настоящему времени обстановка в стране в целом стабилизировалась.
В обнародованном в конце августа докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что насилие в стране "привело к тысячам жертв, включая примерно 300 погибших и 2000 раненых".