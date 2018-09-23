Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

"Президент Трамп <...> прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН", - написал он в своем Twitter. Вертолет с президентом приземлился на одной из площадок в южной части района Манхэттен во второй половине дня. Скавино разместил фотографию президента, садящегося в лимузин вскоре после прибытия.

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл в воскресенье в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщил помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниэл Скавино.

В этот же день у Трампа в Нью-Йорке состоится встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как написал глава Белого дома в своем Twitter, он обсудит с Абэ вопросы "обороны и торговли". По словам Трампа, США "сделали многое для того, чтобы помочь Японии", и хотели бы увидеть больше взаимных шагов со стороны Токио.

Согласно графику президента, во вторник он должен выступить на пленарном заседании ГА ООН, а в среду будет председательствовать на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросам нераспространения химического и ядерного оружия.

Как сообщила ранее журналистам постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, с трибуны Генассамблеи Трамп будет, в частности, говорить об успехах в американской внешней политике. На заседании СБ ООН он, как ожидается, затронет такие темы, как отношения с Ираном и КНДР, проблема химического оружия, а также так называемое дело Скрипалей.

По данным пресс-службы Белого дома, на полях 73-й сессии ГА ООН Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Египта, Израиля, Республики Корея, Франции, Японии.