СМИ: США планируют начать масштабную кампанию против Китая

Спор вокруг Курил

Опрос: большинство японцев против идеи мирного договора с РФ без предварительных условий

Не менее 75% опрошенных газетой Yomiuri жителей Японии придерживаются такой точки зрения, 66% респондентов издания Nikkei разделяют их мнение

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