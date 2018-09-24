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СМИ: США планируют начать масштабную кампанию против Китая

По сведениям портала Axios, с обвинениями в адрес Пекина выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны США

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. США планируют в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию "в масштабах всей администрации". Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США.

По их сведениям, с обвинениями в адрес Пекина выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны. "Мы не позволим только России быть раздражителем, - приводит портал слова своего источника в Белом доме. - [Ими] будут Россия и Китай".

Американские власти планируют представить новую информацию о "враждебных действиях Китая" против государственного и частного секторов США и предпринять в связи с этим меры. Как отмечает Axios, администрация США обвинит Пекин в "злонамеренных действиях" в киберпространстве, вмешательстве в выборы и краже объектов интеллектуальной собственности.

По данным портала, американское правительство "располагает тоннами данных" в поддержку своих обвинений. "Мы собираемся показать, как Китай проник в США, и что мы делаем, чтобы противостоять этому", - рассказал источник портала в Белом доме. "Инициатива исходит от аппарата национальной безопасности", - отметил он.

Однако, подчеркнул Axios, в вашингтонской администрации так и не пояснили, почему данное решение было принято именно сейчас. Кроме того, по словам источника, такой шаг одобрил президент США Дональд Трамп, который хорошо отзывается о председателе КНР Си Цзиньпине. Так, в частности, 5 сентября Трамп заявил, что относится к Си Цзиньпину "с большим уважением".

Теги
СШАРоссияКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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