Опрос: большинство японцев против идеи мирного договора с РФ без предварительных условий

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Не менее 75% опрошенных газетой Yomiuri жителей Японии высказались против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий. Результаты опроса опубликованы в понедельник.

Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Заключить нельзя отложить. Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Согласно публикации издания, большинство респондентов ответили, что поддерживают позицию японского правительства, согласно которой мирный договор между Японией и Россией необходимо заключить после решения вопроса принадлежности "северных территорий" [так в Японии называют южные Курильские острова]. Против позиции своего правительства выступили 14% опрошенных жителей Японии.

Аналогичный опрос провела и ведущая деловая газета Nikkei - по ее данным, 66% опрошенных выступают за необходимость сначала разрешить территориальный спор, а лишь затем заключать мирный договор. 19% респондентов, по этим данным, высказались против такой позиции японского правительства.

12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий. В МИД Японии в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать это заявление сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, и эта позиция остается неизменной.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.