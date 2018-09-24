СМИ: в Гонконге объявили вне закона партию, продвигающую идеи сепаратизма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Гонконга объявили в понедельник вне закона новую Националистическую партию, которая открыто продвигала сепаратистские идеи. Соответствующее решение принял секретарь (министр) по вопросам безопасности этого специального административного района КНР Джон Ли.
"Постановляю запретить деятельность Националистической партии Гонконга", - цитирует заявление министра телерадиовещательная корпорация RTHK.
Это первый случай, когда власти объявили вне закона политическую организацию в Гонконге, где разрешена деятельность продемократической оппозиции. Соответствующее решение мотивировано "интересами национальной безопасности".
Месяц назад, выступая в качестве приглашенного спикера в местном Клубе иностранных журналистов, основатель этой радикальной партии 27-летний Энди Чэн высказался за продвижение независимости Гонконга от Китая. Правительство решительно осудило такую инициативу и подвергло критике Клуб за предоставление площадки для выражения такой позиции.
Как отмечают наблюдатели, Пекин обеспокоен активизацией в автономном Гонконге движения Localism, которое зародилось здесь после массовых демократических протестов осени 2014 года и выступает за самоопределение этой территории. Бывший британский анклав перешел под суверенитет Китая 1 июля 1997 года по формуле "одна страна - две системы", сохранив на 50 переходных лет особый административный статус, широкую степень автономии и многие демократические права и свободы.