СМИ: в Гонконге объявили вне закона партию, продвигающую идеи сепаратизма

Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Токио выступает против скорейшего принятия документа о завершении Корейской войны

По данным Tokyo Shimbun, премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратится к президенту США Дональду Трампу с просьбой не спешить с подписанием декларации

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