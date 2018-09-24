ВМС Украины обвинили Россию в создании опасных инцидентов в Керченском проливе

"Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив. Переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке", - говорится в сообщении.

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) обвинило Россию в создании опасных инцидентов в Керченском проливе во время прохождения украинских судов. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Силы ВМФ РФ, как отметили в пресс-службе, якобы "допустили ряд опасных инцидентов". В частности, "разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами, а российский истребитель Су-27 "сблизился на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря".

Ранее сообщалось, что два судна ВМС Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - в субботу вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. В воскресенье они прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

Наращивание сил

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко 12 сентября сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины усилена группировка вооруженных сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Также 11 сентября замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров.

Эти шаги реализуются в рамках комплекса мероприятий по усилению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности и обороны по указу президента Петра Порошенко. В частности, речь идет о создании в регионе корабельно-катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием". Тогда же Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов" в данном регионе.

Захват кораблей

Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, только двум морякам удалось вернуться домой, остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.

После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы противодействовать этому.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о намерении поднять вопрос о расторжении договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от декабря 2003 года, признающего воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, и провести в нем границу. Статус внутренних вод позволяет обоим государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.

Воссоединение Крыма с Россией

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.