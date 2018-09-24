Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят на встрече 26 сентября карабахское урегулирование

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян встретятся 26 сентября в Нью-Йорке и обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

"Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ встретятся 26 сентября на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На встрече будет обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта", - говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Из сопредседателей минской группы ожидается присутствие представителей России, США и Франции - Игоря Попова, Эндрю Схофера и Стефана Висконти.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженной стадии конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ, в состав которой, наряду с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией, - входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.