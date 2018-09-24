Telegraph: система автоматического выявления противника впервые испытана в Канаде

ТАСС, 24 сентября. Система с искусственным интеллектом, предназначенная для отслеживания передвижений противника на поле боя, была впервые испытана в ходе учений в Монреале. Об этом сообщает в понедельник британская газета The Daily Telegraph.

Технология была разработана британской фирмой Defence Science and Technology Laboratory (DSTL). Она призвана снизить влияние человеческого фактора во время боя, а также отказаться от использования наблюдателей, которые при помощи камер в ручном режиме отслеживают передвижения противника.

"Данная британская система может действовать как видеосенсор в условиях городского боя, - заявил замминистра обороны Великобритании по закупкам вооружений Стюарт Эндрю. - Она может сканировать улицы на предмет передвижения противника, чтобы солдаты могли быстрее подготовиться к бою, обладая более полной информацией о нападающих, которые поджидают за углом".

Технология была испытана вместе с рядом других новейших военных разработок в ходе учений в Монреале. В ходе условного городского боя солдаты из Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США испытывали роботизированные экзоскелеты, приборы ночного видения и различные разведывательные системы. Как уточняет газета со ссылкой на заявление британского минобороны, аналогичные международные учения должны пройти в Соединенном Королевстве в 2020 году.