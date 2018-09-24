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Выход США из ядерной сделки с Ираном

Хасан Роухани обозначил задачи Ирана на сессии Генассамблеи ООН

Президент Исламской Республики назвал предстоящее мероприятие прекрасной возможностью уточнить спорные моменты по международным договоренностям

ТАСС, 24 сентября. Задачей Ирана на 73-й сессии Генассамблеи ООН является разъяснение миру своего регионального и мирового внешнеполитического курса. Об этом в понедельник заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Наша задача - разъяснить на Генассамблее политическую линию Ирана в отношении региона и мира", - цитирует агентство IRNA слова президента. Роухани подчеркнул, "это событие является прекрасной возможностью для уточнения отдельных спорных моментов по международных договоренностям".

Он добавил, что в его планы входит "участие в сессии Генассамблеи ООН и встреча с несколькими лидерами иностранных государств". "Атмосфера мероприятия в этот раз заметно отличается от того, что было в прошлые годы. Во многом это связано с тем, что США нарушили многие международные обязательства, например, связанные с ядерной сделкой", - сказал президент.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН приходится на председательство США в Совете Безопасности. Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, ДональдВыход США из ядерной сделки с Ираном
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