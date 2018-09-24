Хасан Роухани обозначил задачи Ирана на сессии Генассамблеи ООН

ТАСС, 24 сентября. Задачей Ирана на 73-й сессии Генассамблеи ООН является разъяснение миру своего регионального и мирового внешнеполитического курса. Об этом в понедельник заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Наша задача - разъяснить на Генассамблее политическую линию Ирана в отношении региона и мира", - цитирует агентство IRNA слова президента. Роухани подчеркнул, "это событие является прекрасной возможностью для уточнения отдельных спорных моментов по международных договоренностям".

Он добавил, что в его планы входит "участие в сессии Генассамблеи ООН и встреча с несколькими лидерами иностранных государств". "Атмосфера мероприятия в этот раз заметно отличается от того, что было в прошлые годы. Во многом это связано с тем, что США нарушили многие международные обязательства, например, связанные с ядерной сделкой", - сказал президент.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН приходится на председательство США в Совете Безопасности. Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя.