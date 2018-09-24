Эрдоган: Совбез ООН должен состоять из 20 постоянных членов

ТАСС, 24 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил о необходимости коренной реформы Совета Безопасности ООН и неспособности организации в нынешнем состоянии решать мировые вопросы. Об этом он сказал во время выступления перед турецкой и мусульманской общинами в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН.

"Пять стран из 194 не могут судить весь мир, не должно быть разделения на постоянных и непостоянных членов [СБ ООН]. [Если реформировать], то будет 20 постоянных членов, представителей всех континентов и вероисповеданий, и будет ротация. Только тогда ООН сможет действовать справедливо", - цитирует Эрдогана в понедельник газета Hürriyet. Турецкий лидер отметил, что в настоящее время всемирная организация не способна разрешить имеющиеся конфликты.

"Восемь лет в Сирии продолжается кризис, а ООН смогла его урегулировать? Нет. Израиль продолжает политику угнетения, хотя есть резолюции, он их исполняет? Нет", - заявил Эрдоган. Он добавил, что "нерешенность палестинской проблемы связана в большей степени не с неприятием Израилем законов, а с отсутствием единства среди мусульман".

"Палестина в 1948 году и Палестина в 2018 году: мы все еще там, откуда начали. Мы, конечно, признаем неспособность таких организаций, как СБ ООН, которые являются гарантами мира и стабильности, решать проблемы, когда они зашли в тупик. Но главную ошибку делаем мы, отдавая возможность решения наших проблем другим", - сказал Эрдоган. Он добавил, что усилия ООН "служили цели защитить интересы определенных сторон".

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН приходится на председательство США в Совбезе. Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя.