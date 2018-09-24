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Европарламент готовит предложения вчетверо увеличить боевые группы ЕС

В докладе Европарламента говорится о возможном создании постоянных передовых сил в Страсбурге, Щецине и Мюнстере

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Европарламент готовит предложения увеличить примерно в четыре раза численность боевых групп корпуса Евросоюза, подняв ее с 18 батальонных групп до 18 войсковых бригад. Такое предложение содержится в опубликованном в понедельник на сайте Европейского парламента докладе, который в настоящее время проходит рассмотрение в Комитете по международным делам ЕП. Европарламент также предлагает перевести эти силы из ротационного режима в статус сил постоянной готовности.

"Представляется целесообразным изучить возможность создания постоянных европейских передовых сил на базе штабов Европейского корпуса в Страсбурге (Франция), Щецине (Польша) и Мюнстере (Германия)", - говорится в документе. В другой его части содержится предложение "довести численность [боевых групп] до полностью укомплектованных бригад, находящихся на постоянной основе в распоряжении штаба корпуса".

Данное предложение Европарламента обретет силу в случае его утверждения Комитетом по международным делам и сессией ЕП, однако и при таком развитии событий оно будет носить лишь рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС.

Европейский многонациональный корпус в составе 18 батальонных боевых групп, численностью до 1,5 тысяч человек каждая, начал создаваться в 2005 году на базе национальных вооруженных сил стран ЕС и вышел на уровень полной операционной готовности в 2007 году. Постоянное дежурство в настоящее время несут 1-2 группы из 18. Они предназначены для проведения гуманитарных и миротворческих операций и должны обладать возможностью развертывания в течение 5-10 дней и последующих самостоятельных действий в течение 30 дней, которые могут быть продлены до 120 дней в случае проведения ротации состава и дополнительного снабжения.

К настоящему моменту европейские боевые группы ни разу не использовались в реальных боевых условиях. Бригада в европейской армии - это соединение из 3-5 батальонов по численности примерно равное полку, способное к автономному выполнению широкого спектра общевойсковых задач. За оборонными инициативами ЕС пристально следит штаб-квартира НАТО, которая настаивает, чтобы европейские силы дополняли, а не дублировали военные возможности Североатлантического альянса, опасаясь снижения военной роли США в Европе.

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