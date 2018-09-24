Президент Мальдив признал свое поражение на выборах

ТАСС, 24 сентября. Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин признал свое поражение и победу кандидата от оппозиционной Мальдивской демократической партии Ибрагима Мохамеда Солиха на выборах главы государства, состоявшихся в воскресенье. Об этом сообщило агентство AFP.

"Я признал вчерашние результаты [выборов]", - цитирует агентство выступление действующего главы государства по телевидению. "Я обеспечу гладкую передачу [властных полномочий]", - добавил Абдулла Ямин, пришедший к власти в 2013 году.

Ранее министерство иностранных дел Мальдив заявило, что кандидат оппозиционной Мальдивской демократической партии Ибрагим Мохамед Солих выиграл выборы. AFP приводит предварительные данные, согласно которым Солих получил 58,3% голосов. Сам оппозиционный кандидат в понедельник также заявил о своей победе на президентских выборах.

В феврале о решении баллотироваться на пост главы Мальдивской Республики объявил экс-президент Мохамед Нашид. В 2015 году он был осужден по обвинению в терроризме и приговорен к 13 годам заключения. Приговор был отменен Верховным судом в начале февраля 2018 года. Президент Ямин обвинил судей в попытке государственного переворота и 5 февраля ввел в стране чрезвычайное положение (действовало до марта).

6 февраля Верховный суд аннулировал решение об отмене приговора Нашиду. В июне Мохамед Нашид отказался от участия в выборах, новым кандидатом от Мальдивской демократической партии в составе альянса оппозиционных партий стал Ибрагим Мохамед Солих.

Ибрагим Мохамед Солих впервые был избран в парламент в 1994 году в возрасте 30 лет. Выступал за политическое реформирование Мальдив, отстаивал многопартийную систему. Принимал участие в разработке конституции 2008 года. С начала 2011 года был лидером фракции Мальдивской демократической партии в парламенте, а в марте 2017 года возглавил парламентскую группу, объединяющую представителей оппозиции.