Меркель сочла ошибочным поспешное решение по главе контрразведки

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель извинилась за ситуацию, при которой правительство решило снять с должности главу контрразведки Ханса-Георга Масена, предложив ему при этом более высокую должность в госаппарате. С соответствующим заявлением глава кабмина выступила в понедельник в Берлине.

"Скажу открыто, что результат, которого мы достигли в прошлый вторник, был неубедительным", - отметила она. По ее словам, лидеры правящих партий в ходе обсуждения кадровых последствий для Масена сосредоточились на том, как не навредить рабочим процессам внутри министерства внутренних дел. "Но мы мало думали о том, что именно заботит людей при таком повышении в должности. Очень сожалею, что это произошло", - сказала канцлер.

18 сентября лидеры правящих в ФРГ партий договорились уволить Масена в свете скандала вокруг его заявлений о событиях в Хемнице, однако глава МВД Хорст Зеехофер решил перевести его статс-секретарем по вопросам безопасности в свое ведомство. Оппозиция и общественность подвергли это решение резкой критике, рейтинг правящей коалиции обвалился. Дело в том, что должность статс-секретаря в системе германского государственного аппарата стоит выше по рангу должности главы внутренней разведки. Кроме того, данное кадровое решение подразумевало и повышение зарплаты - €14 тыс. вместо €11,5 тыс.

В итоге правящие партии приняли 23 сентября новое решение - они договорились, что Масен станет уполномоченным МВД Германии по вопросам европейской и международной безопасности.

История скандала

Скандал вокруг Масена назревал давно. Летом появились первые сообщения о том, что он, якобы, встречался с представителями правопопулистской "Альтернативы для Германии" и передавал им рекомендации, как избежать неприятностей с законом из-за резкой риторики. Масен тогда оправдался, сказав, что именно это и входит в список функций его ведомства и является частью его работы.

Затем, в конце августа произошло громкое убийство в Хемнице - предположительно от рук мигрантов погиб местный житель, и жители города вышли на массовые несогласованные акции протеста. Митинги вышли из-под контроля, начались локальные стычки с полицией, но больше всего общественность возмутили видеозаписи, на которых видно, как радикалы нападают на прохожих неевропейской внешности.

Канцлер Ангела Меркель и ее пресс-секретарь жестко осудили нападения, но Масен спустя несколько дней заявил, что у его ведомства нет информации о подлинности тех самых видеозаписей. Таким образом он, во-первых, поставил в неудобное положение свое руководство, а, во-вторых, вновь спровоцировал дискуссии о своих симпатиях данной политической силе.

Впоследствии ситуация усугубилась тем, что, Масен, как оказалось, также передавал "Альтернативе для Германии" выдержки из еще неопубликованного отчета.