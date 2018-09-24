Перестановки в правительстве Молдавии совершат в обход президента

Такой вердикт вынесли в понедельник судьи в ответ на запрос группы депутатов от контролирующей парламент и правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Отказ президента суд приравнял к его "временной неспособности исполнять свои обязанности". "В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

На прошлой неделе ДПМ объявила о назначении Николая Чубука на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а Сильвии Раду - на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты. Глава республики утвердил отставки, а новые назначения одобрять отказался, объяснив это недостаточной компетентностью кандидатур.

В условиях ограниченных полномочий президент Молдавии активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых не согласен. Однако по закону он имеет право отвергать предложенные кандидатуры министров лишь дважды. В третий раз по решению КС указ о назначениях за президента может подписать временно назначенный на его должность председатель парламента или премьер-министр. Такая процедура уже не раз применялась.