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В Греции ультраправые избили депутата от правящей партии из-за соглашения с Македонией

Депутат получил легкие травмы, его выпишут из больницы в ближайшее время

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Группа ультраправых из примерно 30 человек избила в воскресенье вечером депутата от правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) от региона Мессиния Петроса Константинеаса из-за заключенного греческим правительством со Скопье соглашения о будущем переименовании соседней страны в Республику Северная Македония. Об этом сообщила в понедельник газета Proto Thema.

Депутат, попавший после избиения в больницу, заявил журналистам, что произошел "экстремальный фашистский инцидент в рамках эволюции македонской проблемы". "Они напали на меня, сказав мне, что я продал Македонию, - сообщил депутат. - Мне повезло, что я остался жив. Но фашизм, откуда бы он ни происходил, не пройдет!"

В Греции значительная часть населения считает, что только расположенная на севере страны область Македония имеет право называться Македонией по историческим причинам и правительство не должно было бы заключать соглашение со Скопье, которое официально передает бывшей югославской республике право на использование слова "Македония" в своем названии.

Нападение произошло в воскресенье вечером возле входа на стадион в городе Каламата на полуострове Пелопоннес. Около 30 человек, некоторые из которых имели палки в руках, набросились на Константинеаса и стали его избивать. Быстро подоспела полиция, которая задержала пять подозреваемых.

В больнице депутату оказали первую помощь. По словам врачей, у него легкие травмы и его скоро выпишут.

Осуждение нападения

Нападение на депутата осудили все политические партии. "Фашисты, которые трусливо напали на депутата СИРИЗА Петроса Константинеса, будут быстро обнаружены и преданы суду. Подстрекатели же преступления, которые делают ставку на национализм и раскол в обществе с целью выиграть несколько голосов [на выборах] со стороны ультраправых, пусть подумают, наконец, о своей ответственности", - заявила пресс-служба премьер-министра Алексиса Ципраса.

Главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия", которая не раз заявляла, что она против использования соседней страной в своем названии слова "Македония", тоже "решительно осудила" нападение на депутата, сказав, что "такого рода действиям нет места в демократическом обществе".

Партия "Независимые греки", являющаяся партнером СИРИЗА по правительственной коалиции, но которая тоже выступает против слова "Македония" в названии бывшей югославской республики, заявила, что "те, кто использует насилие и угрозы жизни граждан, подрывают демократию и нормальную обстановку в стране".

"Патриотизм это не насилие и бесчинства, патриотизм - это борьба за защиту наших сограждан и нашу свободу всеми средствами, которые дает демократия", - заявил представитель по печати "Независимых греков" Теодорос Тосунидис, который, к слову, на днях в различных интервью подчеркивал, что его партия не будет голосовать в парламенте за соглашение со Скопье и спровоцирует политический кризис, выйдя из правительства, чтобы не допустить этой ратификации.

Соглашение по новому названию

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония".

Власти бывшей югославской республики намерены 30 сентября провести референдум по новому конституционному наименованию Македонии, а в январе следующего года ее парламент должен будет утвердить изменения, внесенные в связи с этим в конституцию страны. После этого документ должен поступить на ратификацию в греческий парламент.

Большинство греческих оппозиционных партий, за исключением небольшой партии "Потами" ("Река") и ряда независимых депутатов, заявляют, что будут голосовать в парламенте против соглашения, закрепляющего право соседней страны называться Македонией. Однако 18 сентября официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос на брифинге выразил мнение, что "соглашение со Скопье будет одобрено греческим парламентом".

Теги
ГрецияМакедония
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