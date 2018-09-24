В Греции ультраправые избили депутата от правящей партии из-за соглашения с Македонией

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Группа ультраправых из примерно 30 человек избила в воскресенье вечером депутата от правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) от региона Мессиния Петроса Константинеаса из-за заключенного греческим правительством со Скопье соглашения о будущем переименовании соседней страны в Республику Северная Македония. Об этом сообщила в понедельник газета Proto Thema.

Депутат, попавший после избиения в больницу, заявил журналистам, что произошел "экстремальный фашистский инцидент в рамках эволюции македонской проблемы". "Они напали на меня, сказав мне, что я продал Македонию, - сообщил депутат. - Мне повезло, что я остался жив. Но фашизм, откуда бы он ни происходил, не пройдет!"

В Греции значительная часть населения считает, что только расположенная на севере страны область Македония имеет право называться Македонией по историческим причинам и правительство не должно было бы заключать соглашение со Скопье, которое официально передает бывшей югославской республике право на использование слова "Македония" в своем названии.

Нападение произошло в воскресенье вечером возле входа на стадион в городе Каламата на полуострове Пелопоннес. Около 30 человек, некоторые из которых имели палки в руках, набросились на Константинеаса и стали его избивать. Быстро подоспела полиция, которая задержала пять подозреваемых.

В больнице депутату оказали первую помощь. По словам врачей, у него легкие травмы и его скоро выпишут.

Осуждение нападения

Нападение на депутата осудили все политические партии. "Фашисты, которые трусливо напали на депутата СИРИЗА Петроса Константинеса, будут быстро обнаружены и преданы суду. Подстрекатели же преступления, которые делают ставку на национализм и раскол в обществе с целью выиграть несколько голосов [на выборах] со стороны ультраправых, пусть подумают, наконец, о своей ответственности", - заявила пресс-служба премьер-министра Алексиса Ципраса.

Главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия", которая не раз заявляла, что она против использования соседней страной в своем названии слова "Македония", тоже "решительно осудила" нападение на депутата, сказав, что "такого рода действиям нет места в демократическом обществе".

Партия "Независимые греки", являющаяся партнером СИРИЗА по правительственной коалиции, но которая тоже выступает против слова "Македония" в названии бывшей югославской республики, заявила, что "те, кто использует насилие и угрозы жизни граждан, подрывают демократию и нормальную обстановку в стране".

"Патриотизм это не насилие и бесчинства, патриотизм - это борьба за защиту наших сограждан и нашу свободу всеми средствами, которые дает демократия", - заявил представитель по печати "Независимых греков" Теодорос Тосунидис, который, к слову, на днях в различных интервью подчеркивал, что его партия не будет голосовать в парламенте за соглашение со Скопье и спровоцирует политический кризис, выйдя из правительства, чтобы не допустить этой ратификации.

Соглашение по новому названию

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония".

Власти бывшей югославской республики намерены 30 сентября провести референдум по новому конституционному наименованию Македонии, а в январе следующего года ее парламент должен будет утвердить изменения, внесенные в связи с этим в конституцию страны. После этого документ должен поступить на ратификацию в греческий парламент.

Большинство греческих оппозиционных партий, за исключением небольшой партии "Потами" ("Река") и ряда независимых депутатов, заявляют, что будут голосовать в парламенте против соглашения, закрепляющего право соседней страны называться Македонией. Однако 18 сентября официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос на брифинге выразил мнение, что "соглашение со Скопье будет одобрено греческим парламентом".